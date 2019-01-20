«Шведская семья»: Батрутдинов может быть четвертым в семье Харламова и Асмус из-за отсутствия личной жизни

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Тимуру сложно наладить отношения с женщинами, по всей видимости, и потому он может постоянно включаться в систему семьи собственного лучшего друга, чтобы чувствовать себя нужным.

Известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус уже 6 лет вместе и у них есть прекрасная дочь Анастасия, которой недавно исполнилось 5 лет. А вот Тимур Батрутдинов все еще не обзавелся семьей и детьми и, по всей видимости, старается принимать активное участие в семейной жизни лучшего друга. Так, когда Гарик разместил у себя поздравительную публикацию для дочери, Тимур написал: «С Новым годом нашу Настю!». Такая фраза ввела в ступор некоторых поклонников и заставила задать логичный вопрос: «А почему нашу?». Кто-то попытался оправдать Батрутдинова тем, что он крестный отец и потому Настя для него как родная, а кто-то пошутил о том, что Тимур на самом деле мать ребенка.

Впрочем, все это бы не выглядело так странно, если бы Гарик в поздравительном посте для Кристины однажды не сказал о том, что она на самом деле его «четвертинка». Посчитав членов семьи, фанаты пришли в недоумение, но некоторые тут же предположили, что четвертый на самом деле Батрутдинов, ведь он очень близок семье Харламова. Подобная «шведская семья» заставляет задуматься над тем, что у Тимура могут быть определенные проблемы с женщинами, если он до сих пор не выполнил «свой план на жизнь», как он однажды выразился. Ведь еще в 27 он должен был стать отцом, а до сих пор даже не женат.

Таким образом, Батрутдинов может быть четвертым в семье Харламова и Асмус из-за отсутствия личной жизни, а Гарик и Кристина могут стараться быть более мягкими для собственного друга, ведь он не имеет счастливой семейной жизни и второй половинки, хотя, по всей видимости, очень желает ее найти. А сам Гарик порой старается влиять на выбор друга, чтобы тот не делал опрометчивых решений, как это было, например, с Ольгой Бузовой.