Помощница Петросяна обольстила его своими мозгами – Лена Миро

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У девушек типажа Алёны Шишковой и Анастасии Решетовой просто нет шансов.

Блогер описала в новой заметке своё отношение к Татьяне Брухуновой, которую обвиняют в разрушении исторического юмористического и семейного союза Петросяна и Степаненко. Ранее Лена миро уже обвиняла девушку в том, что она вмешалась в жизнь Евгения Петросяна, когда стала исполнять роль его помощницы, ради единственной цели – недвижимость. Но когда на неё решила претендовать Елена Степаненко, Татьяна Брухунова стала всячески отнекиваться от своей затеи.

Но чем именно невзрачная Татьяна могла привлечь внимание опытного мужчины, которого, кажется, не интересует силиконовая красота, остаётся загадкой для многих. Но не для Лены Миро: несмотря на свою неприязнь к Татьяне, блогер вступилась за неё в скандале с травлей помощницы Петросяна в Сети. Миро уверена, что покорить сердце комика Брухуновой удалось интеллектом. Вовремя включав мозги, Татьяна обольщала его и всё больше завлекала в свои сети, из которых юморист настойчиво отказывается выпутываться.