Любимец Пугачевой Марк Тишман пострадал в Таиланде, катаясь на скутере

Сегодня, 16:09

Печально закончился зимний отдых в южной экзотической стране для дагестанского финалиста седьмой «Фабрики звезд».

Любимец Аллы Пугачевой, талантливый певец, поэт и композитор Марк Тишман пострадал в Таиланде, катаюсь на скутере. По словам своего исполнителя, под своей фотографией из больничной палаты, ему пришлось свернуть с трассы, чтобы избежать столкновения. К счастью обошлось без переломов, хотя судя по снимку, ушибы многочисленны и довольно серьезны. В настоящее время Марк находится в московской клинике. Поклонники заполнили страничку Тишмана сочувственными комментариями и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Марк, по общему мнению критиков, является в настоящее время, настоящей надеждой российского музыкального жанра. Молодой певец буквально ворвался на эстрадный Олимп и сумел завоевать признание мэтров отечественного шоу-бизнеса. Примадонна даже проговорилась, что Марк напомнил ей Филиппа Киркорова в расцвете его творческой карьеры. Сам Тишман успокаивает поклонников и обещает, что обязательно выступит 1 февраля в Большом Зале Консерватории на вечере, посвященном Георгию Гараняну.