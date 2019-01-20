Хейтеры продолжают гнобить Игоря Николаева после развода с Королевой

Сегодня, 15:41

«Дельфину» российской эстрады до сих пор не могут простить расставание с «русалкой» после девятилетнего брака, умилявшего, в свое время поклонниц певца и композитора.

Удивительно, но и спустя почти два десятилетия, хейтеры (уже во втором поколении) продолжают гнобить Игоря Николаева после развода с Наташей Королевой. Теперь 58-летнему музыканту наклеили ярлык – «латентный спившийся педофил». Аргументация несколько натянута, мол, и Королева и третья жена Николаева Юлия Проскурякова, младше композитора более чем на 10 лет. Однако, иногда в ход идет и более сильная аргументация, связанная с отношениями Николаева с 12-летней дочкой Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте. Известно, что девочке нравился усатый друг мамы и даже приводятся слова из дневника девочки о тайной влюбленности.

Николаев довольно стойко выдерживает, как критику, так и явные вздорные сплетни о себе. После бурной жизни, сопровождающей любого представителя богемы, Игорь стал мудрее, хотя иногда и попадает на страницы таблоидов в связи с перманентными скандалами. Например, стюардессы ненавидят музыканта за его надменное поведение и многочисленные капризы. По мнению бортпроводниц, Николаев и Проскурякова относятся к обслуживающему персоналу, как к рабам.