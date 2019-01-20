«Театр абсурда!»: Волочкова на новом фото засветила любовника – сеть

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Скандальная балерина продолжает интриговать поклонников своим новым возлюбленным.

43-летняя Анастасия Волочкова на новом фото засветила своего тайного любовника, с которым встречается уже несколько месяцев. Однако и на это раз балерина не позволила фолловерам увидели лицо своего мужчины. Волочкова засветила лишь руки кавалера, который обнимает Анастасию, при этом пара одинаково одета в красные костюмы.

«Театр абсурда!», - заявили пользователи Сети, которые устали наблюдать на интригами Волочковой. Некоторые поклонники считают, что знаменитость встречается с женатым мужчиной, а потому и не хочет публично его показывать.