Седокова похвасталась самым функциональным органом своего тела - Сети

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Прошло почти девять лет с того самого судьбоносного решения украинской участницы «ВИА Гры», когда она, уступив многочисленным просьбам поклонников и продюсеров, решилась сняться обнаженной для обложки мужского издания MAXIM.

После этого, фото в стиле «ню» стало «визитной карточкой» сексапильной Анны Седоковой на страницах журналов и в социальных сетях. Шло время, однако певица, телеведущая и даже писательница, считала, что она остается неотразимой, несмотря на годы. Недавно Седокова на своей страничке традиционно похвасталась самым «функциональным», по язвительному замечанию хейтеров, органом своего тела. Недоброжелатели присвоили снимку весьма обидный заголовок – «Вульгарная курица с раздутой задницей». Хотя сама Анна, предвидя негативную реакцию, заявила, что это не фотошоп, а вполне природное и оптимистичное пожелание «с добрым утром».

Действительно, попа 36-летней певицы на фоне южного пейзажа, выглядела довольно сексуально. Что и не замедлили отметить в своих комментариях поклонники Анны. Седокову даже сравнили с Брук Шилдс из «Голубой лагуны». Напомним, что буквально за день до статуса с попой Седокова нарвалась на критику из-за своего снимка в купальнике цветов американского флага. «Пропагандой спонсора мирового терроризма» назвали пляжный ансамбль Анны российские патриотичные хейтеры.