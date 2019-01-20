«Папочка в деле»: Линдеманн регулярно изменяет Лободе с её «копиями» в Нью-Йорке

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Солист группы Rammstein даже не пытается скрыть свои похождения.

Подозрительная дружба Светланы Лободы и Тилля Линдеманна который месяц не даёт покоя их фанатам. Многие, впрочем, считают, что отношения украинской певицы и немецкого исполнителя действительно дружественные, ведь их давно подозревают в гомосексуализме. Линдеманн якобы спит с коллегами по шоу-бизнесу, а Лобода родила Тильду своему продюсеру-лесбиянке. Но эти слухи заставляют сомневаться поклонников, которые то и дело находят доказательства связи артистов с противоположным полом.

Так, известно, что Тилль Линдеманн регулярно посещает не только Москву, но и Нью-Йорк. В российской столице его ждёт «закадычная подруга» Светлана Лобода. Но оказываясь по ту сторону света, немец не упускает возможности насладиться «копиями» певицы. Когда «папочка» оказывается в деле, его сразу окружают соблазнительные нимфы славянской вещности, которых в Нью-Йорке пруд пруди.