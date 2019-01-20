«Папочка в деле»: Линдеманн регулярно изменяет Лободе с её «копиями» в Нью-Йорке

Солист группы Rammstein даже не пытается скрыть свои похождения.
Подозрительная дружба Светланы Лободы и Тилля Линдеманна который месяц не даёт покоя их фанатам. Многие, впрочем, считают, что отношения украинской певицы и немецкого исполнителя действительно дружественные, ведь их давно подозревают в гомосексуализме. Линдеманн якобы спит с коллегами по шоу-бизнесу, а Лобода родила Тильду своему продюсеру-лесбиянке. Но эти слухи заставляют сомневаться поклонников, которые то и дело находят доказательства связи артистов с противоположным полом.
Так, известно, что Тилль Линдеманн регулярно посещает не только Москву, но и Нью-Йорк. В российской столице его ждёт «закадычная подруга» Светлана Лобода. Но оказываясь по ту сторону света, немец не упускает возможности насладиться «копиями» певицы. Когда «папочка» оказывается в деле, его сразу окружают соблазнительные нимфы славянской вещности, которых в Нью-Йорке пруд пруди.
Одна из таких в июле опубликовала фото с Линдеманном из фешенебельного ресторана ZAVO Mediterranean Restaurant. Девушка, которая очень напоминает Светлану Лободу на заре своей карьеры, указала, что с Тиллем она встретилась за ужином. На фоне можно рассмотреть и других девушек, которые скрашивают компанию иностранцам с отличными от Линдеманна предпочтениями. В Сети сразу заговорили о том, что 56-летний Линдеманн регулярно захаживает в это место, ведь там его знают. Хотя нельзя исключать, что между Лободой и Линдеманном действительно серьёзные отношения. Но на измену певец пошёл раз, чтобы утолить жар, с которым не могла справиться родившая за пару месяцев до этого Светлана.