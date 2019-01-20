«От моего присутствия на Земле всем хорошо»: Волочкова без белья поздравила поклонников со своей «днюхой»

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Главная «растопырка» социальных сетей в воскресенье, 20 января отмечает свое 42-летие. Дата безжалостно записана в Википедии и пококетничать на тему возраста, не представляется возможным.

Тем не менее, Анастасия Волочкова без белья, то есть, продемонстрировав под просвечивающимся топом свою грудь, поздравила преданных поклонников со своей «днюхой». Удивительно, но Настя не снялась в очередном шпагате, но с лицом загадочной скромницы запечатлелась в зеркале. Наверное, имея в ввиду какой-то эзотерический подтекст. Кроме того, Волочкова призналась, что проснулась в непривычную для себя рань, а именно в 9 утра, чтобы ощутить счастье от значительного события в своей жизни. Настя не стала скромничать (зачем ломать традицию) и сообщила, что от ее присутствия на Земле (не меньше) всем хорошо. Удивительно, но большинство фанатов восприняли очередной симптом мании величии бывшей балерины, как должное.

Комментаторы в превосходных степенях оценили физическое совершенство Насти и ее очарование, которое дарит оптимизм и надежду на лучшее будущее. Правда, нашлись и пользователи, которые заботливо посоветовали Волочковой прекращать пить, помириться с родственниками и научиться правильно поднимать левую ногу. Кроме того, были вновь упомянуты злосчастные носки «любимого», которые Настя в качестве украшения подвесила на новогоднюю елочку. Впрочем, бывшая балерина давно уже научилась не обращать внимания на критику, собирая в свой «улей» лишь мед восторженной лести и признания.