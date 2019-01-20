«Грешница» Анастасия Волочкова в свой день рождения отмаливала грехи в храме

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Знаменитая балерина призналась, что рано утром в день своего рождения она посетила храм.

Анастасия Волочкова сегодня отмечает свой день рождения, скандальной балерине исполняется ровно 43 года. Однако вместо шикарных платьев, автомобилей и ресторанов, знаменитость свой праздник решила отметить иначе. Волочкова в «историях» в Instagram сообщила, что сходила в храм, а после чего отправилась на привычную тренировку в балетный зал.

Пользователи Сети стазу же посчитали, что «грешница» балерина отмаливала грехи в храме за свои недавние «приключения» на Мальдивах. Стоит отметить, что поклонники до сих пор не успели забыть откровенные фотосессии, развратные шпагаты и мини-бикини балерины, которые продолжают обсуждать в Сети.