«Сынок примадонн и гроза малолеток»: Игорь Николаев мог совратить 12-летнюю Кристину Орбакайте

Сегодня, 11:23

Все тайное становится явным, поэтому любой представитель отечественного шоу-бизнеса должен быть готов к нелицеприятным разоблачениям темных сторон далекого прошлого.

Игорь Николаев мог совратить 12-летнюю Кристину Орбакайте, если бы у романтически настроенной девочки не было столь прагматичной и властной матери. Девичью влюбленность дочери Алла Пугачева «погасила» при помощи наиболее действенного средства, а именно знакомства с Кристиной дочери Николаева, оказавшейся ровесницей. Однако с тех пор, за молодым и набирающем популярность композитором и исполнителем, потянулся шлейф слухов о его, якобы, страсти к молодой крови. Наташа Королева, пусть и не входила по возрасту в «группу риска», но своим имиджем, подчеркивала некий образ невинной девочки.

Тогда, на это обратила внимание Ирина Аллегрова, которая потом долго полунамеками озвучивала данную тему в своих интервью. Впрочем, это могло быть и средство шантажа, для того, чтобы «прибрать к рукам» талантливого музыканта, который уже поразил эстрадный Олимп хитами для Пугачевой.

Критики считают, что именно под нажимом «императрицы», Николаев был вынужден отдать своего «Странника» Аллегровой, хотя композиция изначально принадлежала Алле Борисовне. Но, как оказалось, «сынок примадонн», решил восстановить добрые отношения с обеими певицами и передал обещанное Ирине «Озеро надежды» Пугачевой. Не исключено, что давние обиды всплывут и Николаеву припомнят грехи, связанные с его непростой личной жизнью.