«Я в шоке!»: Фанаты Асмус и Харламова критикуют поведение их 5-летней дочери

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«Недетские танцы» дочки Харламова и Асмус вызвали бурные обсуждения среди пользователей instagram.

Видео со страницы Кристины Асмус, на котором ее дочка, пятилетняя Настя Харламова танцует на улице вместе со своей подругой, продолжает набирать просмотры. Одновременно с просмотрами растут и комментарии под этим постом - уже сейчас их набралось больше тысячи.

«Это твёрк, детка!», - подписала ролик Асмус, тем самым возмутив общественность, которая считает, что такие движения не уместны для ребенка и, собственно, «куда смотрят родители?!».

«Я в шоке! Чему их учат в саду и садике? Маленькая, а попкой уже вертит», - пишут пользователи. «Да, «берёзку» нынче уже не танцуют», - добавляют другие комментаторы.

Нашлись те, кто защищал Настю, отметив, что дети никакой подтекст в свое поведение никогда не вкладывают, «что бы ни говорил дедушка Фрейд», а просто ведут себя так, как им в данный момент хочется. «Такое ощущение, что люди уже и детям завидуют. Это называется свобода, ребят!» - пишут они.

Некоторые подписчики предположили, что такие движения дочка Харламова и Асмус могла увидеть по телевизору, например, в популярном шоу «Танцы» на ТНТ. Другие - поделились собственным опытом, рассказав, что их дети в этом возрасте танцевали примерно также, «даже стыдно иногда было», хотя никто их этому не учил и такое они нигде не могли увидеть.

Возможно, почитав комментарии, Кристина начнет показывать свою дочку в instagram еще реже. Ведь какое-то время назад она высказывалась о том, что не хочет выставлять ребенка на всеобщее обсуждение. «В сети полно грязи и злости», - говорила тогда она.