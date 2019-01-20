«Я не хочу на этом пиариться»: Дакота могла поссориться с Айзой Анохиной

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Чужая семья - потемки, и Айзе не стоило лезть в этот скандал, и тем более, писать об этом в своём Инстаграм на миллионное обозрение.

Судя по социальным сетям Риты, с Айзой у них сейчас нет никаких отношений, хотя не так давно они были лучшими подругами, теперь нет никаких фото, и намеков на то, что они где-то вместе отдыхают или встречаются, зато Рита выкладывает много видео и фото с различных вечеринок и встреч со своими лучшими подругами.

На днях Айза писала о том, что ей стало больно после встречи в магазине с неким мужчиной, который причинил много вреда её подруге, и она не знает, написать об этом или нет, подмечая: «Я не хочу на этом пиариться». Однако уже в комментариях на вопросы о Владе ли речь, ответила положительно.

В свою очередь, сам Соколовский тоже решил отозваться, и выложил на своей странице целую серию коротких видео, где он рассказывает о том, что наконец проснулась совесть. На сегодняшний день всё это кажется со стороны будто ради привлечения внимания к себе, ведь все знают, что бывшие супруги находятся на одном острове, и мало ли, чем все может в итоге закончиться.

Есть предположение, что Дакота на этой почве могла поссориться с Айзой Анохиной, которая нехотя сделала на ситуации пиар-ход, ведь является более осведомленной в этой теме, чем кто-либо другой. И теперь все пытаются найти ответы на вопросы не только на странице Риты, но и заглядывая к Айзе.