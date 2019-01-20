Именинница Ольга Бузова поблагодарила родителей за жизнь

Сегодня, 10:15

Ведущая «Дома-2» в свой день рождения трогательно обратилась к родителям.

33-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова сегодня отмечает свой день рождения. В честь такого праздника артистка решила публично через страничку в Instagram обратиться к своим родителям, чтобы сказать им слова любви. «33… Спасибо моим родителям за жизнь!», - написала знаменитость, опубликовав свою фотографию.

Поклонники в социальных сетях принялись поздравлять артистку с именинами и пожелали, чтобы в этом году Бузова вышла замуж, родила двойню и завела собаку лабрадора. О котором мечтала много лет. Напомним, что ранее Ольга намекнула на свою влюбленность, однако имени мужчины не сообщила.