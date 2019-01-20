«Безбородова - блевотина для всех»: Фанаты «Дома-2» возмутились сговором Милены и Марданшева

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Очередное голосование на проекте телестройки, прошедшее в минувшую субботу было не столько бурным, сколько интригующим для фанатов скандального проекта.

Фанаты «Дома-2» возмутились сговором Милены Безбородовой Саймона и Марданшева. Оказалось, что Алексей Безус знал об интрижке своей «половинки», но трусливо сдался. «Я не такой сексуальный, как Саймон», прозвучало, как гром среди ясного неба для многих фанатов Леши. Незамедлительно отреагировали хейтеры, заявившие, что Безбородова – блевотина для всех. В принципе, такая характеристика соответствует распространенному бренду. Однако, Милена, как девочка, воспитанная в приюте, а затем, пробивающаяся в красивую жизнь со стартовой позиции провинциальной официантки, не собирается терять свое место под солнцем и готова на любые интриги ради достижения своего благополучия.

На Сейшелах, Милена хорошо запомнила реакцию мажора Морданшина, связанную с ее появлением с Алексеем. Тогда Саймон назвал Безбородову «психованной барышней», которую нужно держать в наморднике. Фразы были построены иначе, поэтому, не воспроизводимы. Однако Милена, воспитанная на жестких детдомовских понятиях, сумела дискредитировать Саймона и даже, подставить его под «молотки» голосования. Кроме того, Безбородова нашла еще одну жертву, а именно Захара Саленко. В результате, паутина интриг на «Доме-2» окончательно запуталась и требует тщательного «разгребания».