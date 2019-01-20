Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли сильно изменилась после развода

Сегодня, 08:17

Актер утверждает, что обрел счастье после развода.

Друг семьи Брэда Питта рассказал, как голливудский актер относиться к своей бывшей жене Анджелине Джоли. Инсайдер заявил: «Брэд разочарован тем, как сильно изменилась Анджелина с момента их расставания и развода. Брэд опечален тем, что его бывшая постоянно показывает детей на публике, тем самым пытается создать образ хорошей матери. Брэд помнит, как Анджелина всегда старалась избегать того, чтобы дети были в центре внимания, когда они были вместе. Тогда Энджи ценила их личную жизнь и семью».

Также утверждается, что Питт испытывает облегчение, после развода, потому что актер больше не в состоянии объяснить странное поведение и подлость Анджелины Джоли. Напомним, ранее актриса не пригласила Питта на день рождения дочери.