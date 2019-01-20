«Не развивают ребенка»: Асмус и Харламов не замечают талант своей дочери

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Из короткого ролика со страницы instagram Кристины Асмус видно, что у девочки явный талант к танцам. Но очевидно, родители не обращают на это внимание, поэтому девочка не упускает возможность привлечь к себе внимание на улице в окружении людей.

Видео с танцами пятилетней дочери Асмус и Харламова всего за сутки буквально взорвало интернет. Под ним набралась масса как позитивных, так и негативных комментариев хейтеров. Из ролика видно, что девочке явно нравится танцевать - она отлично чувствует музыку и ритм. «Слух отличный у ребенка! Кристина, дочь в танцы, срочно!!», - пишут Кристине подписчики.

А пока Харламов и Асмус не обращают на движения девочки никакого внимания и не спешат начать развивать ее способности. Зря, ведь Насте это действительно интересно и она могла бы в дальнейшем стать очень талантливой в этом направлении.

Возможно виной невнимания к ребенку - семейный кризис в отношениях Гарика и Кристины. Не так давно в сети появилась информация, что видели их выходящими из Кутузовского ЗАГСа г. Москвы. Подавали ли они заявление на развод или же решали какие-то другие вопросы, в настоящий момент не известно. Сейчас пара не делает никаких официальных заявлений.