Пожалела бедного миллионера: Брухунова призналась в истинных чувствах к Петросяну

Сегодня, 00:20

Жалобы новой пассии комика на травлю в Сети может обернуться против самой женщины. Ее объяснение по поводу начала романа не имеет ничего общего со страстью и даже с симпатией, заметили юзеры.

29-летняя муза Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась журналистам на тяжелую жизнь. Ее унижают с соцсетях и пабликах. Ненависть просто зашкаливает, сообщила возлюбленная Петросяна. Особенно активно ее начали травить после выхода программы Дмитрия Борисова «Эксклюзив» с ее участием.

Татьяна уверяет, что во время их с Евгением Вагановичем знакомства, он произвел на нее впечатление одинокого человека, которому нужна помощь. При этом Брухунова заявляет, что не имеет отношения к разводу Степаненко и Петросяна. Пара уже давно не была семьей и даже проживали раздельно. Но это не останавливает хейтеров, а градус ненависти продолжает расти.

Брухунову оскорбляют самыми бранными словами, большинство из которых нельзя даже произносить вслух. Крокодил, змея, проститутка, уродина и прочие эпитеты применяют к ней люди, к которым она не имеет никакого отношения, и которые сами заходят на ее страницу без ее просьбы и приглашения.

Ради справедливости Татьяна отметила, что есть и те, кто желает ей добра и благополучия, считает, что она поступила правильно и поддерживает ее.

Только вот юзеры уже заметили, что Брухунова проговорилась о реальных мотивах своей «привязанности» к Петросяну. Она не разу не сказала о любви, а только о том, что хотела помочь одинокому мужчине, который, как саркастично отметили в Сети, случайно оказался еще и миллионером. Брухунова призналась в истинных чувствах к Петросяну, считают пользователи. «Спасительница. Пожалела бедного миллионера», пишут в комментариях, а любви нет и в помине.