«Бузова в кино»: Россияне отказываются от «русских фильмов» из-за низкопробной игры Петрова

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Зритель беспощадно критикует актерское мастерство Александра, но тот даже не думает совершенствовать навык, а тем временем, по мнению Рустама Солнцева от роли к роли абсолютно не меняется и персонажи ничем не отличаются друг от друга.

Александра Петрова объявили лучшим российским актером 2018 года, что возмутило некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса. Так, Рустам Солнцев заявил, что Петров не заслуживает такого звания и ему стоило бы улучшать качество своей актерской игры.

«Знаете такого актера Александра Петрова? А он, между прочим, теперь наше все! В 2018 году Александр стал лучшим актером и на телевидении, и в кино. На телевидении это фильм «Спарта», а в кино- «Вий». На этого «Вия» ходили мои друзья и ушли через 15 минут после начала. Что там голливудские актеры, которые худеют, полнеют радикально для своих ролей, умирают на съемочной площадке. Лучший актер 2018 года Саша Петров из фильма в фильм лишь переодевается. Саша, отдельное тебе «мерси». Благодаря таким, как ты, я не смотрю русские фильмы», - резко заявил шоумен.

Многие подписчики также порой недовольны игрой Петрова и считают, что он – это Бузова, только в кино, то есть он продолжает несмотря ни на что играть роли, но порой они настолько не впечатляют, что на актера сразу же несется шквал критики. Особенно так произошло с фильмом «Притяжение» после тотального разгрома в обзоре фильма одним из блогеров на YouTube. Многие остались недовольны подобным кино, а после анонса фильма «Т-34» заявили, что молодой человек метит на «Оскар», а снимается в низкопробном кино. Несмотря на то, что у него главные роли, это не совсем спасает положение и вряд ли снискает ему славу в европейском обществе.

Таким образом, россияне в какой-то степени отказываются от «русских фильмов» из-за низкопробной игры Петрова, а также порой «пустой» задумки режиссеров и продюсеров, которые желают получить лишь побольше денег на единоразовой акции и потому делают откровенно плохое и некачественное кино.