«Мал да удал»: Решетова может пренебрегать низким ростом Тимати из-за его возможностей в постели

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«Маленькие» мужчины имеют преимущество в сексуальном плане, согласно распространенному мнению, а потому Анастасия может спокойно относиться к некоторым снимкам, на которых ее возлюбленный гораздо ниже ее по причине хорошего и качественного секса.

В своем аккаунте в Instagram Анастасия Решетова опубликовала очередное фото с отдыха вместе со своим возлюбленным Тимати. На снимке не особо видны различия в их росте, но поклонники продолжают недоумевать, как такая модель, как Анастасия, может находиться рядом с таким «коротышкой», мол, «неудобно же». Однако, некоторые сведения о мужчинах низкого роста тут же снимают такие вопросы.

Оказалось, что, согласно, расхожему мнению и опыту многих женщин, мужчины низкого роста компенсируют это размерами полового органа и умениями в постели. Потому, ответ на вопрос, почему Анастасия так держится за «коротышку» очень прост - Решетова может пренебрегать низким ростом Тимати из-за его возможностей в постели. Можно даже сказать, что рэпер «мал да удал», но официально данных о том, как он ведет себя наедине с Решетовой, естественно, нет и вряд ли будут.

Таким образом, Тимати может спокойно находиться рядом с такой моделью, по всей видимости, потому, что имеет большие сексуальные заслуги. При этом многие уже давно подозревают о беременности Решетовой и надеются, что пара поженится, в отличие, видимо, от матери самого исполнителя. Известно, что она не совсем жалует, возможно, будущую невестку и старается держаться от нее на расстоянии. При этом однажды, когда при ней Ксения Собчак оскорбляла Анастасию Решетову, та и глазом не моргнула, а продолжила общаться с обидчицей, причем сам Тимати также не обратил на это должного внимания. Возможно, модель пропустила мимо ушей подобное поведение, но в дальнейшем это может сильно повлиять на их отношения с рэпером, так как Симона все-таки его мать и может постараться сделать все, чтобы сын не женился на «непутевой».