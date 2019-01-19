Галкин заставил Барановскую отдать детей Аршивину ради сексуальных утех после долгой разлуки-Сеть

Сегодня, 21:29

Максим был вынужден проводить новогодние праздники в компании Пугачёвой и её «скучных старых друзей», пока его возлюбленная Барановская отдыхала с детьми на островах. По возвращению Юлии он попросил отдать детей отцу ради романтического уединения, считают фанаты.

После громкого развода Юлии Барановской с Андреем Аршавиным прошёл уже не один год. У экс-супругов остались общие дети, однако футболист совершенно не проводил с ними времени, до недавнего момента. Аршавин опубликовал снимок с двумя сыновьями, назвав их «своими клонами».

Барановская очень долго не могла понять, почему футболист не хочет видеться с малышами, теперь, видимо, её желания на этот счёт полностью удовлетворены. Примечательно, что дети поехали к Аршавину сразу же после длительного отдыха в Сан-Хуане. Как бы то ни было, но не все фанаты решили, что ребята к своему папе только по его желанию.

В социальных сетях Аршавина происходят целые баталии. В них поклонники всячески стараются понять его сложные отношения с детьми и причину столь резкого визита. Некоторые из них и вовсе решили, что Барановская отправила малышей к Аршавину не просто так, а ради сексуальных утех со своим возлюбленным после долгой разлуки. По словам фанатов, провести время с Юлией решил Максим Галкин, ведь пару уже давно подозревают в романтических отношениях.

Под опубликованными в Сеть фото знаменитостей поклонники заявляют, якобы именно Галкин заставил Барановскую отдать детей Аршавину после приезда с отпуска. Таким образом, соскучившийся по возможной возлюбленной юморист решил устроить личный отпуск только для двоих. Так как на горизонте появился отец-футболист, то проблема с ребятами сразу же решилась.

Кроме того, сам Галкин на новогодние праздники никуда не ездил. По словам юмориста, всё свободное время он проводит со своими детьми. Также стоит отметить и сезон корпоративов, который Максим решил не пропускать. Вместе с этим, ему пришлось проводить праздники в компании Пугачёвой и её «скучных старых друзей», считают поклонники, а возвращение Барановской домой якобы стало для него «глотком свежего воздуха». Именно ради романтического уединения он и попросил Юлию отдать детей Аршавину, уверены в Сети.

Как бы то ни было, это всё только слухи фанатов. Сам же Галкин и Барановская слухи о романе неоднозначно отрицали. Максим клянётся в любви Пугачёвой, а Юлия пока официально свободно.