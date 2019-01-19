Изо всех щелей: Екатерину Варнаву ударили за танец под песню Бузовой

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Хит Ольги Бузовой начинает массово действовать на нервы слушателей.

Новый хит певицы буквально лезет изо всех щелей: его можно услышать в Интернете, в транспорте, на улице и даже у фанатичных соседей. Немудрено, что под «Танцуй под Бузову», словно наслушавшись мантр, пускаются в пляс многие российские знаменитости. Среди них оказалась и Екатерина Варнава, которая на видео записала центральный отрывок из клипа Ольги Бузовой.

Однако актриса выбрала слишком позднее время для того, чтобы участвовать в массовой истерии. К этому моменту у большинства слушателей известные строчки из песни вызывают только раздражение. От одного из них, своего коллеги, Екатерина Варнава смачно получила подушкой. И хотя фанаты поняли, что ролик был задуман как издёвка над творчеством Ольги Бузой, но то, как ударили актрису, показалось им вполне реальным.

Они отметили в комментариях, что некоторые люди уже не могут сдерживать злость, и среди таких людей множество звёзд. О том, что видео вышло из-под контроля, поклонники Варнавы догадались по звуку удара и лицу девушки, которая явно не ожидала, что гнев будет настоящим.