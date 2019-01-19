«Просто мама не разрешает»: Постаревший Тимати не готов принять беременную Решетову-Сети

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Рэпер стал дикарём на отдыхе после слухов о беременности возлюбленной. Пока Анастасия не решается показать свой живот, Тимур решил уйти в себя. Выбор сына по-прежнему может не одобрять Симона Яковлевна.

Сейчас известный рэпер Тимати находится на отдыхе в компании своей возлюбленной 22-летней Анастасии Решетовой, матери Симоны Яковлевны и конечно же 4-летней дочери Алисы. Пока влюблённые проводят время вместе, счастливая бабушка во всю занимается ребёнком. Как бы то ни было, но недавно в Сети появились слухи о скором пополнении.

Слухи о развитии отношений Тимати и Решетовой появились ещё в конце 2018 года. На безымянном пальце манекенщицы уже давно красуется большое кольцо, намекающее на помолвку. Согласно слухам, рэпер и Анастасия уже даже успели скрепить союз узами брака, но только втайне. При этом мать Тимати эту теорию всячески отрицает.

Однако, на днях Решетова намекнула, что они с рэпером ждут пополнение. Модель уже давно подозревают в беременности, но недавние снимки это только подтвердили. Анастасия уже давно не показывает на снимках в соцсетях свой живот, всячески прикрывая его руками. При этом видно, что он уже начал округляться. Недавно Решетова опубликовала несколько «романтических» снимков с самим Тимати, и снова пряча живот. При этом были достаточно видны и её изменения в фигуре, в частности, бёдра стали намного шире обычного, а на одном из снимков рэпер и вовсе обнимает живот модели.

Как бы то ни было, сам Тимати находится в совершенно другом, не таком романтическом настроении. В своих соцсетях он заявил, что сейчас очень отдалился от мира и работы, мол нравится быть дикарём и это даёт рэперу перезагрузку. В Сети сразу же решили, мол уже постаревший Тимати больше не может разделять взгляды возлюбленной.

Некоторые также предполагают, что Тимати попросту не готов принять «беременную» Решетову в семью. Многие уверены, что Анастасия действительно находится в положении. В таком случае не понятно, почему такие «идеальные» отношения никак не получат логического завершения. Некоторые поклонники решили, что против них выступает мама Тимати, которая и не разрешает влюблённым создать семью.

Дело в том, что Симона Яковлевна души не чает в своей внучке, но и не мало времени проводит с экс-женой Тимати Алёной Шишковой. При этом, согласно слухам, к Решетовой она относится не так хорошо и выбор сына не совсем одобряет.

Как бы то ни было, сам Тимати и Решетова о помолвке или беременности официально не заявляли.