«Набор холостячки»: Бузова может начать злоупотреблять алкоголем из-за одиночества подобно Волочковой

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Ольга слишком часто публикует Stories с алкоголем, считают подписчики. По их мнению, телеведущей стоит задуматься над тем, что она делает со своей жизнью и ей явно пора звести семью.

В своем аккаунте в Instagram Ольга Бузова опубликовала видео того, как она отдыхает со своими подругами на снежной вершине. Оказалось, что она посетила там местный ресторан и заказала себе ни много ни мало шпроты, черный хлеб и закуски, а также пол-литра пива, что с каждым пазом все больше удивляет поклонников. Сама она назвала эту серию «набор холостячки».

По мнению многих из фанатов, в последнее время Ольга в действительности злоупотребляет алкогольными напитками и дело касается не только пива, но и вина, и коктейлей, которые она регулярно публикует в своих Stories. Это настораживает многих и они советуют Бузовой остановиться пока не поздно. Недавно ее сравнили с Волочковой, которая нагая купалась в снегу. Ольга правда пока была в купальнике на фоне заснеженного пейзажа, но это не успокоило фанатов, которые уверены, что ее любимица уверенно катится вниз. Ее нетрезвая выходка на одном из мероприятий МУЗ-ТВ привела к тому, что она начала неприлично «клеиться» к мужчинам, находившимся в помещении. Сергей Лазарев, к примеру, вообще покинул помещение, демонстрируя некоторое отвращение.

Поклонники опасаются, что Бузова может начать злоупотреблять алкоголем из-за одиночества подобно Волочковой и совсем скоро ее перестанут вообще воспринимать всерьез, как певицу, телеведущую и артистку. Известно множество случаев, когда знаменитости, будучи уж очень «звездными» начинали путь по наклонной и ни к чему хорошему это не приводило – лишь забвение и снова одиночество. Ярким примером тому служит та же Волочкова, сейчас редкостью является увидеть у нее положительный комментарий под фото в социальных сетях и каждый обвиняет ее в алкоголизме, что не является показателем хорошего артиста.

Таким образом, фанаты надеются, что их любимица «образумится» и ограничит себя в употреблении алкоголя.