И рыбку съесть, и Крапивину прикрыть: Лесбо-роман Лободы и продюсера набирает обороты

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В сети появилась новая информация о романе Светланы Лободы с Крапивиной.

История нетрадиционной ориентации известной певицы Светланы Лободы активно обсуждаются в сети. После расставания певицы с отцом старшей дочки Андреем Царем появились слухи о лесбо-романе Лободы с продюсером Нателлой Крапивиной. Тогда девушки проводили много времени вместе и часто появлялись в одной компании на светских мероприятиях. Однако, вскоре Светлана родила второго ребёнка, предположительно, от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Подтверждения романа от звёзд так и не появилось, и в сети решили, что это очередной продуманный ход продюсера.

Продолжение... Надо продать билеты? Лобода выступит перед Линдеманном и Пугачёвой в Москве Отзывы о концертах Лободы не способствуют продажам. Ни для кого не секрет, популярность звёзд косвенно зависит от «чистоты поступков» знаменитостей: слава Лободы как лесбиянки могла бы резко упасть и принести колоссальные убытки. Предполагается, Светлана, в желании и рыбку съесть, и Крапивину прикрыть, заключила контракт с Линдеманном о поддельных любовных отношениях. А поскольку в Германии также бытует мнение о гейских наклонностях солиста группы Rammstein — контракт выгоден для двух сторон.

Заметим, однажды схожая ситуация выручала Лободу и Макса Барских. В 2017 продюсер Алан Бадоев создал шумиху вокруг экс-возлюбленных, заставив целоваться на премии «Муз-ТВ». Тогда повторная история романа Лободы и Макса Барских сыграла на руку, и слухи о нетрадиционной ориентации звёзд удалость погасить. Предполагается, лесбо-роман Лободы и Крапивиной только набирает обороты и на этот раз «замять» тему так просто не удастся.