«Ведьмино ремесло убивает»: Пугачева может отмаливать в церкви грехи за гадания и вещие сны «от Дьявола»

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Священники поголовно утверждают, что гадания любого рода и вещие сны - это проделки Дьявола, так как Бог давно прекратил личную беседу с людьми и делает это через пророков. А Пугачева могла вследствие ухудшения здоровья отправиться в церковь, чтобы избежать усугубления собственного состояния.

Стало известно, что Примадонна несколько дней назад посетила церковь и поставила свечки, хотя ранее не была замечена за особой религиозностью. Некоторые связали это с ухудшением здоровья певицы, ведь она накануне Святок пострадала от сильных приступов кашля и удушья, что могло спровоцировать ее на поход к священнику.

При этом ранее в интервью она говорила о том, что будущего супруга, Максима Галкина, она увидела в вещем сне. 13-летней Алле пригрезилось, будто она находится в необычном помещении с прозрачной стеной, а ее приглашает на танец мальчик, отчего сердце уходит в пятки. Спустя много лет Пугачева познакомилась с Галкиным, и сон начал сбываться. Сначала — танец, во время которого певица почувствовала необъяснимое влечение к юмористу, будучи еще замужем, а потом появилась и та самая странная комната.

«Когда я переступила порог замка, который строил Максим, то ахнула: одна из стен была полностью стеклянная, как и в моем вещем сне», — вспоминает артистка.

Все это наталкивает на мысли, что Алла Борисовна обладает какими-то особыми способностями, тем более что ранее ее в этом активно подозревали. К тому же, она могла злоупотреблять и гаданиями, так как любой человек по сути своей желает знать будущее и любопытство порой непреодолимо, так и с вещими снами. Священники уверены, что через гадания и вещие сны с людьми общается Дьявол утоляя их любопытство, так как Бог давно перестал общаться напрямую и делает это через пророков, а значит, что каждый человек, который гадает или склонен к разного рода способностям под угрозой, ведь «ведьмино ремесло» убивает.

Таким образом, Пугачева может отмаливать в церкви грехи за гадания и вещие сны «от Дьявола», ведь на самом деле ухудшение состояния ее организма может быть связано как раз со злоупотреблением своими возможными способностями. Потому, по всей видимости, Примадонна и решила пойти в церковь на Рождество, чтобы «отмолить» грех, который мог «возложить» на нее Дьявол, как считают священники.