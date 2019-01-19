«Аллой я восхищаюсь»: Стас Садальский обижает Пугачёву с Галкиным из-за неразделённой любви

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Актёр хотел познакомится с Пугачёвой и начал о ней писать, заигрывая как мальчишка. Но при встрече он сильно разочаровался в Примадонне, обвинив её в огромной страсти к деньгам.

Недавно скандальный актёр и журналист Стас Садальский в очередной раз решил негативно высказаться в сторону мужей Аллы Пугачёвой. Он признался, что восхищается талантом Примадонны, но вот на этот раз ему не понравился её супруг Максим Галкин.

На шоу «Выход в люди» Садальский отметил, что не может терпеть Галкина, так как он «ужасно бездарный». Актёр считает, что Максим попросту говорит текст, а таланта у него нет. В это же время, он признаёт образованность и ум супруга Пугачёвой.

Высказывался против Галкина Садальский и ранее. Однажды в своих соцсетях он высмеял пародистов, копирующих «алкашей из Думы и российскую попсу», а трогать действительно великих они боятся. Садальский также утверждал, что Пугачёвой уже 73 года, а не 70, как она всем говорит.

Как бы то ни было, Садальский при этом однажды отметил: «Аллой я восхищаюсь». В одном из своих интервью актёр рассказал причину, по которой он обижает Пугачёву с Галкины, а ранее и с Киркоровым. По словам актёра, он хотел с ней познакомиться, поэтому и начал «игриво» рассказывать гадости. Садальский провёл параллель со своим желанием узнать Примадонну, и тем, как мальчику нравится девочка и он её дёргает за косички.

Как бы то ни было, но Пугачёва не произвела на Садальского ожидаемого эффекта. Он считает, что у певицы сбился курс, и она больше не стремится достать с неба звезду. Виной всему деньги, которых у Пугачёвой стало очень много. Именно финансы, по словам Садальского, значат для певицы больше всего, достигнув критичной массы.

Такие словам Садальского о Пугачёвой наводят на мнение, что Пугачёва попала в его прицел из-за некого вида неразделённой любви, завышенных ожиданий и когда-то чрезмерного интереса. Актёр ожидал узнать Примадонну, а познакомился в итоге с обычным человеком. В итоге, критика от него звучала не только в адрес Пугачёвой, но и Киркорова, и Галкина. При этом не малую роль, как признавал Садальский, сыграла и принадлежность Аллы Борисовны к «попсе».

Как бы то ни было, ни Пугачёва, ни Киркоров, ни Галкин на слова Садальского не реагируют. Даже если у них нет талантов, они изменились под давлением денег и популярности, то всё же народной любви и популярности им не отнимать. Не смотря на критику Садальского, шоу указанных артистов всегда собирают аншлаги и высокие рейтинги.