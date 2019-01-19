«Морит голодом и диетами»: Брухунова может навязывать Петросяну «губительный ЗОЖ»

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Мэтр должен выходить на сцену, пока у него бьется сердце, заявила Татьяна в одном из интервью и этим породила множество слухов и даже оскорблений в свой адрес, на которые недавно жаловалась. Теперь же у Петросяна, по всей видимости, пропадает аппетит и это кажется уж очень подозрительным.

В своем аккаунте в Instagram Евгений Петросян опубликовал новые фотографии из Испании. На одной из них было написано о том, что он совсем не хочет есть, но, так как это все-таки нужно делать, он садится за стол и ужинает. Подобное заявление насторожило поклонников юмориста. Дело в том, что не так давно в интервью Дмитрию Борисову Татьяна рассказала о собственных отношениях с Евгением Вагановичем, из-за чего подверглась шквалу критики.

«Я должна Евгения Вагановича не то что омолодить, но не дать возможности расслабиться. Он должен выходить на сцену, пока будет биться сердце», - заявила она.

Подобные высказывания не были столь впечатляющи для аудитории, так как многие посчитали, что Брухунова готова на все, лишь бы Петросян приносил деньги или был чем-то занят, чтобы за ним не ухаживать. Из-за этого Татьяна недавно пожаловалась, что в социальных сетях на нее прямо-таки набросились со шквалом критики, так как, по мнению фанатов, она совсем не подходит юмористу.

«Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, ...... (женщина с пониженной социальной ответственностью), и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани. Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь!», - в сердцах написала она.

Как бы то ни было, после публикации Евгения Вагановича о том, что у него пропадает аппетит в Брухунову снова «полетели камни». Некоторые обвинили ее в том, что она морит голодом и диетами мэтра и может навязывать Петросяну «губительный ЗОЖ», так как именно это, по мнению поклонников, она считает правильным выбором, чтобы артист продолжал работать.

Как бы то ни было, сам юморист никак не реагирует на подобные выпады в сторону возлюбленной и она сама защищается. По всей видимости, он считает, что обращать внимание на столь беспочвенную критику попросту не стоит и главное, чтобы они были счастливы вместе.