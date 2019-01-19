По стопам Кельми: Борисова скрывает болезненное состояние в салонах красоты

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Преобразившаяся Дана Борисова шокировала новым образом подписчиков Instagram.

Прошлый год телеведущая Дана Борисова проходила курс лечения от наркотической зависимости на Самуи. Стоит отметить, в этой же клинике в Таиланде лечились погибшие Крис Кельми и Никита Лужников. Заметим, Дана, как публичная личность и истинная дама, не смогла показаться в свет неухоженной, и по возвращении в Москву 42-летняя ведущая, первым делом, отправилась в салон красоты. В соцсетях Дана опубликовала видео, где хвастается роскошными длинными нарощенными волосами.

Подписчики отметили, что лечение в клинике положительно сказалось на внешности ведущей и новый образ очень подходит Борисовой.

Однако, напомним, после возвращения Кельми с Самуи прошло несколько месяцев, как музыкант скончался, а ранее покинул мир и Никита Лужников. Бытует мнение, что курс лечения не даёт положительных результатов и Борисова, по стопам Кельми, вернулась в Москву лишь попрощаться с близкими. Хотя и за новой внешностью удалось скрыть болезненное состояние, Дана продолжает замаливать грехи и очищаться в церквях.