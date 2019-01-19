Надо продать билеты? Лобода выступит перед Линдеманном и Пугачёвой в Москве

Сегодня, 16:20

Отзывы о концертах Лободы не способствуют продажам.

Третий день Светлана Лобода радует посетителей «Крокуса» в Москве своими яркими шоу. Уникальности звезде добавляет интересный подход, а именно – сопровождение виртуальными спецэффектами, а также негативные отзывы некоторых поклонников. В Сети посетившие шоу Лободы слушатели жалеют о потраченных на покупку билетов деньги. Им не понравилась дикция певицы в новых песнях, из-за которой невозможно разобрать слова, и непрофессиональный подход всей команды к организации времени. Вероятно, недовольные поклонники поделились мнением с друзьями, что заставило организаторов задуматься, что им надо хоть как-то продать оставшиеся билеты.

Во благо своим целям пиар-группа Светланы Лободы запустила слух о том, что на самом концерте в «Крокусе» и на вечеринке после него будет присутствовать Тилль Линдеманн, поднявший популярность певицы на новый, международный уровень. К нему присоединится и Алла Пугачёва, которая, впрочем, наверняка не будет замечена публикой, чей взгляд будет прикован к немцу.

В Сети уже критикуют решение пиарщиков распускать подобную информацию о гостях концерта Лободы. Вне зависимости от того, действительно ли певица выступит перед солистом Rammstein и Примадонной, попытка заманить таким образом прессу и поклонников не оставляет причин сомневаться – у хвалёного шоу «суперзвезды» начались проблемы.