«Света уже превращается в Зверева»: Обнажённая Лобода опозорилась исполнением культовой песни Нины Симон

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Светлана в откровенном наряде не только «не вытягивала» по вокалу, но и демонстрировала чрезмерную пошлость с вульгарностью. Ролик с концерта показала посетившая его на день рождения супруга Лолита.

Известная украинская певица Светлана Лобода любит привлекать к себе внимание, создавать слухи и всячески эпатировать свою публику. Конечно, всё это ей необходимо чтобы удерживать свою популярность и внимание поклонников, однако иногда певица буквально перегибает палку, что произошло недавно в Москве во время концерта Лободы в «Крокус Сити Холле».

Всё началось с того, что Светлана опубликовала в своём Instagram несколько фотографий с выступления. На одной из них певица была буквально обнажённая. Женщина была одета в откровенное чёрное боди с очень глубоким декольте. Волосы были распущенны, а лицо украшал очень яркий макияж, но не они привлекли внимание. Поклонники довольно резко отреагировали на откровенный наряд Лободы, который едва прикрывал её грудь без лифчика.

Другой снимок с концерта и вовсе показал, мол Света уже превращается в Сергея Зверева. Певица решила скопировать стиль парикмахера, одев для одного из номеров яркую кепку, сапоги-ботфорты и не менее яркое платье. Многие фанаты подметили, что такой одежде смог бы позавидовать не только «король гламура» Зверев, но и даже «поп-король» Филипп Киркоров.

Однако, на этом «сюрпризы» с выступления украинской певицы не закончились. Лобода буквально опозорилась исполнением культовой песни Нины Симон. Дело в том, что российская артистка Лолита также была на концерте Светланы. Она решила сводить на выступление своего супруга в честь его дня рождения. По словам Лолиты, Лобода лично подарила ей 2 бесплатных билета, и артистка решила приурочить посещение шоу к семейному празднику.

Таким образом, Лолита опубликовала сделанное во время шоу Лободы видео. На нём певица в очень откровенном наряде пела хит самой Нины Симон. Но, как подметили фанаты, у Светланы не очень получилось. Она не только «не вытягивала» по вокалу, но и демонстрировала чрезмерную пошлость с вульгарностью, будучи в полуголом виде. Поклонники отметили, что от такого исполнения песни Нина Симон «перевернулась в гробу».

Как бы то ни было, но не только вокал и шоу Светланы вызвали критику. Даже сам концерт Лободы многие фанаты назвали провальным в общем. Люди жалуются на плохой звук и постоянные задержки выступлений.