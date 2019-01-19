«Директор беспредела»: Ученица обвинила Табакова в принуждении к интиму

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Елена Антоненко рассказала о домогательствах своего руководителя и его попытках скрыть преступление, совершенное на сцене театра.

Ученица прославленного режиссера Олега Табакова обвинила своего бывшего педагога в принуждении к интиму.

Актриса отдала 15 лет российской сцене, затем вынуждена была продолжить карьеру в США, но уже в кино. Самыми известными картинами с ее участием стали «Клан Сопрано», «Хлеб и розы», «Улица», а также роль в мюзикле «Призрак оперы». Спустя много лет артистка может вернуться в Россию.

Своим успехом Антоненко обязана Олегу Табакову, с которым она познакомилась, когда ей было 14 лет. Мэтр набирал себе группу из школьников в студию и из тысяч кандидатов выбрал ее. Прослушав всего две строчки, он буквально назвал девушку «своим человеком». И первое время курировал ее обучение. Но все изменил случай.

Во время премьеры «Эшелона» отравили актрису Аллу Покровскую, бывшую жену Олега Ефремова. Женщина вместо воды выпила нашатырный спирт. Антоненко поддалась всеобщей панике и в ужасе прибежала в студию, чтобы сообщить о страшном происшествии. Поведение ученицы мэтр расценил как предательство и, напомнив, что «ссор из избы выносить нельзя» больше не оказывал студентке особого внимания.

Позже Антоненко стала студенткой ГИТИСа, а закончив его, попыталась наладить отношения с учителем. Она по предварительной договоренности пришла к нему в кабинет и во время обсуждения перспектив бывшей ученицы в разных театрах неожиданно попросил: «Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку маленькую». Девушка пришла в ужас от услышанного и до сих пор не в состоянии забыть пережитую обиду и шок.

Если верить артистке, то Табаков был не просто руководителем и учителем, но и человеком, который мог склонять к сексуальным отношениям своих учеников, многим из которых не было еще и 16 лет. Также он пытался «замять» преступление, совершенное прямо на сцене. То есть всенародный любимец даже не обычный преступник, а «директор беспредела», пишут юзеры. Верится в это с трудом. Сказать о человеке, которого давно нет в живых можно что угодно, ведь он не ответит, а жаль.