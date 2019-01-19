«Заметили у репродуктивной клиники»: Петросян прошёл ЭКО и сделал пластику ради любовницы Брухуновой - Сеть

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Евгений Ваганович и Татьяна Брухунова могли отправиться в Испанию ради процедуры искусственного оплодотворения и «уколов красоты». Планы на операцию юмориста озвучивала сама девушка. Сейчас же Петросян лишился всех морщин и стал выглядеть намного лучше и счастливее, чем в браке со Степаненко.

Петросян недавно отправился на отдых в Испанию. При этом, был он не один, а с молодой Татьяной Брухуновой. Девушка уже подтвердила, что живёт с юмористом, но причина их совместной поездки в Барселону до сих пор остаётся неизвестной.

Согласно слухам, Петросян увёз молодую любовницу в Испанию ради ЭКО. Дело в том, что возможных любовников заметили у репродуктивной клиники, согласно геолокации на попавших в Сеть фото. Евгений Ваганович и Татьяна Брухунова появились на одном из проспектов всего лишь в 12 минутах езды от известной репродуктивной больницы, которая активно работает с русскоязычными клиентами.

Поклонники юмориста сразу же решили, мол «новая пассия» Петросяна решила родить ему наследника, и в Барселону они отправились как раз ради процедуры ЭКО, ведь мужские ресурсы юмориста в силу его возраста уже значительно истощенны. При этом, фанаты отмечают и помолодевшее лицо Евгения Вагановича.

Как признавалась сама Татьяна Брухунова, для неё сейчас главное – здоровье юмориста. Она решила омолодить его, а также дать возможность расслабиться. После публикации ряда фотографий многие фанаты пришли к выводу - Татьяне это удалось. Петросян выглядит настолько помолодевшим, что его внешний вид стал причиной слухов о пластических операциях.

Считается, что Петросян прошёл в Испании несколько пластических операций. Именно ботокс и различные «уколы красоты» могли стать причиной, по которой лицо Евгения Вагановича совершенно лишилось морщин.

Таким образом, Петросян, возможно, сделал пластику и прошёл ЭКО ради любовницы Брухуновой, ведь во время брака со Степаненко его здоровье и внешний вид оставляли желать лучшего. Кроме того, у супругов не было детей, которых юморист очень хотел, поэтому юморист мог решиться и на искусственное оплодотворение. В шоу-бизнесе достаточно много примеров «возрастных» отцов, которым отцовство только продлевало жизнь, и Петросян может быть не исключением.

Как бы то ни было, официально слухи о пластике и ЭКО подтверждены так и не были. Петросян продолжает хранить молчание об отношениях с Брухуновой, которой приходится терпеть травлю в соцсетях со стороны поклонников Степаненко.