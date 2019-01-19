Диана Арбенина рассказала о своём самочувствии после сердечного приступа

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Солистка рок-группы «Ночные снайперы» порадовала фанатов видеообращением в соцсетях.

Вчера вечером популярную певицу Диану Арбенину госпитализировали в клинику Франции с сердечным приступом. Как оказалось, накануне днём певица каталась на горных лыжах в Альпах, а вскоре стала испытывать жуткие боли в области сердца. По словам врачей, сердечный приступ длился около 16 часов, и хотя критическое состояние уже миновало, Диана продолжает находиться под пристальным наблюдением врачей. Об этом лидер рок-группы сообщила лично в видео-обращении в соцсетях. Диана поделилась роликом в аккаунте Instagram, где рассказала о своём самочувствии.

По словам певицы, состояние Дианы стабилизировалось и певицы уже может свободно двигать руками и ногами. Также Арбенина поблагодарила подписчиков за невероятную поддержку и пообещала фанатам впредь лучше следить за своим здоровьем. Подписчики невероятно обрадовались такому известию и пожелали Арбениной скорейшего выздоровления в комментариях: «Берегите себя, Диана Сергеевна! Поправляйтесь скорее», «Поскорее поправляйтесь и берегите себя. Мы очень Вас любим». Заметим, несмотря на серьезный приступ, певица не планирует отменять ближайший концерт 24 января в Рыбинске.