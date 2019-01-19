«Эксперимент Первого канал»: Эрнст мог сделать из Урганта улучшенную копию Дмитрия Нагиева

Сегодня, 13:17

Константин Львович запретил Ивану носить бороду из-за недоверия со стороны зрителей. По просьбе руководства ведущий также был вынужден побрить голову налысо, чтобы походить на более мужественного коллегу.

Имидж и внешний вид является одной из самых главных критериев успеха актёра, музыканта, ведущего и вообще любого публичного человека. То, как он выглядит, может сыграть ключевую роль в работе. Не исключением является и Иван Ургант.

Сам Иван в интервью признавался, мол предпочитает одежду известных брендов, но, в частности, он любит вещи и российских дизайнеров. Визитной карточкой ведущего также является растительность на лице. То он носит бороду, то усы, то решает появляться в эфирах побритым. Очень часто это вызывает большой ажиотаж со стороны поклонников, достаточно вспомнить «усы надежды» у Ивана, который своим примером мотивировал тысячи российских мужчин носить растительность под носом.

Ургант признавался, что сам за своей бородой практически не следит, но ему нравится, что мода на бороды вернулась. Якобы мужчины начали обращать внимание, мол её можно носить красиво. Однако, для Урганта, как для телеведущего, борода может быть большим минусом. Иван признавался, что однажды за бороду его отчитал сам Константин Эрнст.

В интервью Иван признавался, однажды глава «Первого канала» предупредил его, что зрители не верят ведущим с бородой. Стоит заметить, что после такого заявления Ургант действительно перестал появляться на публике с большой бородой. Это может быть связано с «нагоняем» и тем, что Эрнст называл Ивана в числе лучших ведущих на российском ТВ, вместе с Малаховым и Нагиевым. Именно на них Ургант с приходом большой популярности стал походить больше всего.

Иван стал не только носить меньшую бороду, но и сменил причёску, накануне побрив голову налысо. Это вызвало огромный переполох среди его поклонников. Большинство людей тогда решили, мол Ургант решил действительно полностью перенять имидж Дмитрия Нагиева.

Возможно, Эрнст действительно мог сделать из Урганта не только улучшенную копию его звёздного коллеги, но и подогнать его внешний вид для зрителей по всем психологическим канонам ради доверия. Получился некий «эксперимент Первого канала».

Как бы то ни было, имидж Урганта действительно меняется постоянно, и зачастую в лучшую сторону. Но без сомнений, самым важным всё же остаётся его талант, как ведущего.