«Костенко в отчаянии»: Тарасов на зло Бузовой принуждает жену родить сына - фаны

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Говорят, что Анастасия Костенко мечтает поскорее Тарасову второго ребёнка родить. Родит, то может и родит, но не по своему желанию, а по принуждению около-футболиста «Димки». Поклонники Бузовой уверены, якобы Тарасов, хочет размножаться на зло Ольге, так сказать самоутвердиться «Я - отец с большой буквы, а Бузиха всё одна».

До встречи с Ольгой Игоревной, воспитанник Спартака – Дмитрий Трасов не был особо известен. А после развода с Бузовой, футболист стал популярен, но только в «негативном ключе». Многие заявляют: - «Да, если бы не Оля, он бы никому не нужен был, ни он, ни его жена, псевдо-модель Костенко». Предположения может и верные, однако, на данный момент пользователи соцсетей заинтересованы в том, как скоро его новая пассия родит ещё одного ребенка, а точнее сына. Мальчика Тарасову и не хватает для полного счастья. В прошлом году, Костенко родила Тарасову дочку – Милану.

Это не первая дочь спортсмена, у него также есть ребёнок от первой жены, девятилетняя девочка Ангелина. С Ангелиной Дмитрий связь не поддерживает, так сказать «забил и забыл», да и алиментов должен, ни много ни мало – 15 миллионов. После такого, общественность сделала вывод, что футболист, как отец отвратительный, а в скором времени и на Малышку Милану «забьёт».

Что же до принуждения, так это вовсе не сюр, а «выводы логические». Третья супруга Дмитрия заявила, что муж хочет погодок и ей нужно «скорее рожать второго». Да и сама Анастасия, якобы хочет, так как «в многодетной семье родилась и дети цветы - жизни». Однако, хейтеры «Тарасовского семейства», однажды озвучили теорию, что Костенко родила, дабы от неё мужик не ушёл. «Девушка всё понимает, не глупая, раз первую жену бросил, вторую жену бросил и её бросит, но, появление на свет многочисленных отпрысков, обеспечит длительный брак».

Вот «Настюшка» и спешит родить поскорее, да как можно больше, только вот позабыла барышня, что на дочь от первого брака, ту самую Ангелину, он плевать хотел. Так что, «рождением детей, брак не сохранишь» - заявляют поклонники Ольги Игоревны. Сам же Тарасов, по мнению народа, хочет «ткнуть Бузову в её бездетность», дабы хоть как-то перед бывшей самоутвердиться. А Костенко в свою очередь, только в Instagram такая счастливая, а в жизни «в отчаянии пребывает», что опять скоро рожать.