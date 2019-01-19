Большая мечта «Евровидение»: Панайотова могут снова отправить на задворки шоу-бизнеса из-за конкуренции с Лазаревым

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Сергей гораздо талантливее Александра и его песни имеют творческое начало, считают некоторые представители шоу-бизнеса. И именно поэтому Панайотов может «пролететь» с представительством России на конкурсе «Евровидение-2019» и снова оказаться на обочине отечественного шоу-бизнеса даже несмотря на покровительство Лепса.

Еще несколько лет назад Панайотов не мог и мечтать о том, что когда-то окажется в кандидатах на «Евровидение» или же будет давать концерты в «Крокус сити-холле». Он был менее удачливым, чем его ровесники Дима Билан и Сергей Лазарев, и после участия в шоу «Народный артист» — слабой копии западного X-Factor — талантливый певец из Запорожья не смог сделать большую карьеру, надолго застряв где-то между третьим эшелоном подзабытых звёзд и качественным, но всё же «ресторанным» вокалистом. Продюсеры и мэтры шоу-бизнеса считали, что он не может дать такой харизмы или удержать надолго аудиторию, как его конкуренты-ровесники.

Шоу «Голос» в действительности подарило ему популярность, но в нем он так и не одержал долгожданную победу. Однако, Григорий Лепс решил взять Александра под свое покровительство и до сих пор занимается его раскруткой. Исполнителю удалось собрать громадную аудиторию в «Крокусе», но многие пожаловались на то, что шоу было немного скучным и затянутым, а грандиозного чего-то они так и не увидели, Панайотов самостоятельно находился на сцене.

Теперь же, в 2019 году, некоторые выказывают надежду на то, что певец все-таки отправится на «Евровидение», о котором так долго мечтает. В 2017 он не смог стать представителем России, так как она не участвовала в конкурсе из-за проблем с Украиной. И вот сейчас у него появился шанс исполнить мечту. Однако, на этот раз конкуренцию ему составляет Сергей Лазарев, который ранее уже завоевал бронзу на европейском конкурсе 2016 года и теперь, по всей видимости, хотел бы взять реванш. Иосиф Пригожин считает кандидатуру Панайотова подходящей для российского представительства, а вот, к примеру, Юрий Лоза заявил, что Александр лишь «кавер-исполнитель» и не более того, мол, у него нет никакой творческой жилки, в отличие от Сергея.

Таким образом, большая мечта Панайотова может не исполниться из-за слишком сильного конкурента на пост исполнителя от России и, к тому же, Панайотова могут снова отправить на задворки шоу-бизнеса из-за конкуренции с Лазаревым, ведь он все еще не настолько популярен, как Сергей и вряд ли когда-то станет, судя по характеристикам некоторых продюсеров.