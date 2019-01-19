Долой намёки: Седокова похвасталась подарками от любимого

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После продолжительного одиночества она снова окрылена любовью.

Спустя длительное время после очередного развода, Анна Седокова снова окружена вниманием и подарками от любимого человека. Недвусмысленно Анна намекнула своим поклонникам в сети, что теперь она окружена теплом и любовью своего нового возлюбленного, и похвасталась роскошным букетом роз, который он прислал ей прямиком в гостиницу.

Напомним, что Анна Седокова было замужем уже трижды, и ни один брак не заканчивался успешно. Напоминают об этих браках только дети.

Стоит ли ожидать от её нового возлюбленного решительных шагов, стоит ли Анне очаровываться этим мужчиной, которого она публично скрывает. Предыдущие отношения Седокова также скрывала до последнего, будто искала «одобрения» со стороны. И как только она находила это «одобрение» - она публично заявляла о своих отношениях или даже предстоящей свадьбе. В этом случае Анна также «прощупывает» положение, давая понять фанатам и окружающим, что она пока не готова публично заявить об отношениях и тем более, о личности этого мужчины. Вполне возможно, что этот мужчина может оказаться женатым, что тоже является причиной его анонимности. Певица уже научена жизнью, она испытала в браке всё, чего только можно ожидать от него. Решится ли она снова связывать отношения узами брака и и быть с этим мужчиной, либо же это очередная «ошибка», которых у Седоковой было уже достаточно.

Возможно, Анна Седокова хотела похвастаться и кому-то показать, что она не одна, что у неё всё замечательно в личной жизни. Комментарии фанатов говорят только об одном - Анна влюблена. Похоже на то, что певица решила отправить долой намёки, которые сопровождались периодически в её постах в соцсетях, а уже конкретно дать понять своим фанатам, что есть мужчина, она хвастается его подарками и это любовь.