Долой намёки: Седокова похвасталась подарками от любимого

Так приятно! Спасибо , спасибо , спасибо ❤️ Люди придумывают сотни объяснений почему нет, почему нельзя, но ведь сделать приятно - это так важно. Прислать цветы в гостиницу, в которой любимая остановилась, например 😌 И не говорите мне, что любовь не в мелочах. Мне кажется, когда человек любит он все время о тебе думает и хочет тебя радовать и баловать )))) Сегодня прочитала новость про дочку Джони Деппа и ее парня актёра Тимоти Шаламе, что она уже его познакомила с папой и он одобрил их отношения, потому что он видел, что ее парень «treat her like a princess” 👸🏻. Мне так понравилось это выражение )))) Я много читаю о том, что нужно быть реалистами и любовь - это не сказка и все такое, бла бла бла, но мне такая любовь не нужна. А тебе?