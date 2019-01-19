Скандал на «Битве экстрасенсов»: Александр Шепс «напал» на завистливых коллег

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«Вы оклеветали всех нас, участников проекта, только за то, что мы оказались в чем-то успешнее вас», - обратился Шепс к своим бывшим «коллегам по цеху» «Битвы экстрасенсов».

Уже несколько дней не утихает шумиха вокруг фильма-расследования Бориса Соболева «Идущие к черту». Под опубликованными в сети роликами собралась масса разъяренных комментариев, где пользователи требуют посадить за решетку как создателей программы «Битва экстрасенсов», так и всё руководство телеканала ТНТ.

Несколько часов назад в своем аккаунте с комментариями к образовавшемуся «народному бунту» в отношении шоу экстрасенсов выступил Александр Шепс - бывший участник телепроекта, победитель одного из его сезонов. Молодой человек назвал происходящее подставой со стороны телеканала Россия, а также всех тех, кто давал в фильме интервью, пытаясь выдать происходящее на проекте за «шоу по сценарию».

«Какой-то озлобленный мелкий администратор, уволенный сто лет назад за элементарный непрофессионализм, какая-то пара завистливых экстрасенсов, которые считают себя настоящими, а других якобы «подставой», просто публично оклеветали нас», - пишет Шепс. Также он попросил подписчиков «заглянуть к себе в душу» и ответить на вопрос, насколько низко должен пасть человек в моральном плане, чтобы воспользоваться чужой болью ради своего пиара.

Напомним, три части фильма «Идущие к черту», в пух и прах разнесли телепроект «Битва экстрасенсов», который уже несколько лет транслирует телеканал ТНТ. В фильме говорится о том, что все происходящее на этом телепроекте постановка. Все маги и колдуны, участвующие в нем - обычные шарлатаны, которым ТНТ платил неплохие деньги за их «театральные» услуги. Расторгнувшие контракт с ТНТ редакторы, а также бывшие участники шоу рассказывали, что никаких реальных предсказаний в шоу никогда не было. Перед каждым эфиром создатели передачи подробно изучали каждую историю жертв преступлений и других обращающихся в шоу участников трагедий, узнавали другие детали случившегося у ближайшего окружения пострадавших. Затем они придумывали, что о случившемся будут говорить экстрасенсы на испытании и транслировали им это. «Не знаешь, что сказать - устрой мистическое шоу», - говорили они участникам.