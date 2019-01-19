«Слизала идею!»: Ольга Бузова ворует у Игоря Николаева тексты для своих хитов

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Кажется, скоро вспыхнет конфликт на авторской «почве». Бузова уже больше года «открывает мир других мужчин», после выхода своей песни, а оказалось, что этот «мир» уже давно открыт и занят, музой Игоря Николаева. Артист написал свой хит – «Пять причин», в 2001 году, а песня Бузовой – «Мало половин», увидела свет в 2017-м. Пользователи интернета обнаружили сходство популярных любовных «баллад».

Многие были уверены, что большинство песен Ольги Игоревны, написала бывшая солистка Серебра – Елена Темникова, а всё потому, что «слухи ходили». Однако, в дальнейшем стало известно имя автора, одного из «музыкальных гигантов» Бузовой, которые поспособствовали её восхождению на «олимп шоу-бизнеса». «Песней-великаном» для «Оленьки», стал трек «Мало половин», текст для которого написал рэпер-ST, он же Александр Степанов. Казалось бы, «ну написал и написал, ан нет, хейтеры всё вычислят, лишь бы Ольгу Игоревну помётом облить». В тексте песни «Пять причин», российского композитора - Игоря Николаева, чёрным по белому написано «Как ушла ты в мир других мужчин». Совпадение? Хейтеры так не думают.

Есть три варианта теорий, почему строчка талантлевайшего музыканта, так сильно похожу на строчку хита Ольги Игоревны. Во-первых, что Игорь Николаев – экстрасенс, правнук Настрадамуса, который ещё в 2001-м году увидел, как Тарасов от «Оленьки сбежал», вот и написал такую песню, дабы Бузову в 2016-м поддержать. Более «адекватный вариант» сходства, это любовь Александра Степанова к Николаеву, точнее к его творчеству. Рэпер просто повзоимствовал, так сказать, строчку, только автора забыл предупредить. Ну, а в-третьих, это «реальная кража авторского текста». Степанов, видимо решил, если у Николаева такая строчка из его песни сделала хит, то у «хайповой» Оленьки и подавно. Хотя, наверняка, если бы похожая строчка была, к примеру, у Егора Крида какого-нибудь, никто бы даже и не заметил. А вот Ольга Бузова, ну точно слизала идею и своровала текст для своих хитов. Одним словом, сюр, да и только.