«Унизила женщин»: Тодоренко могла поддаться эмоциональному давлению и попасться на уловки экспертов по «гипнородам»

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После рекламы особенного способа достигнуть якобы безболезненных родов - гипнороды, а также сконцентрироваться на процессе, поклонники усомнились в правдивости этих данных и считают подобную терапию дорогостоящим обманом и унижением беременных женщин.

В своем аккаунте в Instagram Регина Тодоренко опубликовала очередной пост своего «беременного марафона». На этот раз она рассказала о седьмом месяце беременности и о посещении особенных курсов под названием «гипнороды». Подобное название еще на начале рассказа, по всей видимости, ввело в напряжение женщин, читающих его, и они начали высказывать свое возмущение в связи с этим. Далее Регина начала рассказывать о том, что ей необходимо была эта терапия и это действительно работает, но сама не уточнила, были ли безболезненными роды.

«ГИПНОРОДЫ – это курс для тех, кто боится рожать, впадает в панику и думает, что рожать – это адски больно. Я не спорю, возможно, у многих опыт был именно таким, но тем, кто хочет родить приятно, легко и при этом получать удовольствие от процесса, я бы рекомендовала на 7-м месяце пройти этот курс. В процессе обучения вы поймете как управлять своим организмом во время родов, как важно дыхание, какие упражнения стоит делать. Мой коуч рассказала мне, как можно родить безболезненно, показала разные видео, объяснила, как в нашем организме устроены все механизмы. Оказывается, организм женщины настроен настолько правильно и мудро, что в процессе родов мы выделяем гормон радости, который действует как обезболивающее», - написала звезда.

Подобная публикация насторожила подписчиц и они тут же начали делиться собственным мнением и опытом в этой области. Практически каждая из них уверена, что реклама данного способа безболезненных родов – бесполезна и на самом деле все равно будет больно.

Некоторые посчитали, что так Тодоренко «унизила женщин», ведь, по их мнению, она считает, что женщины неспособны самостоятельно справиться с родами и таким образом их природа непродуманна и несовершенна.

Таким образом, Тодоренко могла поддаться эмоциональному давлению и попасться на уловки экспертов по «гипнородам», которые и убедили ее в действенности данного способа. Возможно, что это ей вовсе и не помогло, но ее уверенность в данном курсе внушила ей то, что способ работает.

К тому же, сама Регина не учла, что большинство россиянок рожают в государственных роддомах, а не в частных клиниках, потому там их свобода ограничена и некоторые ее советы по типу: «берите с собой то, что вас успокаивает», попросту там не сработают.