Фотошоп не помог «русской Кардашьян» скрыть следы липосакции на животе

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Для Анастасии Квитко участие в очередной фотосессии обернулось позором.

Подписчики страницы Квитко уже привыкли к её своеобразной фигуре, которая нашла множество поклонников в Сети. На всех фото «русской Кардашьян» широкие будра выгодно подчёркивают осиную талию, пышная грудь распирал одежду, а кожа выглядела идеально. Критики неоднократно уличали Анастасию в использовании фотошопа, который помогал добиться совершенства во многих проблемных аспектах. Но никто не предполагал, что редактор снимков прикрывает настолько вопиющие вещи.

В рекламной фотосессии одного бренда Квитко появилась в белом топе, полностью открывавшим её живот. Было непонятно: то ли фотошоп не помог Анастасии скрыть очевидные следы липосакции, то ли не отретушированные снимки «утекли» в Сеть умышленно. В любом случае, поклонники ужаснулись бугристой неухоженной коже модели – следы откачки жировых отложений не могли исчезнуть сами по себе. Злые языки утверждают, что липосакцию «русская Кардашьян» сделала «по бартеру», обменяв операцию на некие специфические услуги.