«Сиди в России, чушка!»: Прохор Шаляпин поехал в США без Цымбалюк-Романовской

Сегодня, 11:00

Несмотря на активно развивающиеся отношения Прохора Шаляпина с Виталиной Цымбалюк-Романовской, певец предпочел полететь в отпуск один. Пользователи заподозрили знаменитостей в хайп-проекте.

Сегодня на своей странице в instagram Прохор Шаляпин опубликовал фотографию со своего отдыха в Калифорнии. «Наконец-то солнце!» - подписал певец свой пост.

Подписчики певца сразу обратили внимание на то, что Шаляпин прилетел в Америку один, не смотря на свои быстроразвивающиеся отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской. «А что один? Где же твоя «любовь»?? - пишут они под постом, - где Виталинка??».

Негативные комментарии появились и под последней фотографией на странице Цымбалюк-Романовской - пользователи сети поспешили сообщить актрисе о том, что Прохор улетел без нее, на случай если она об этом не знала. «Шаляпин уехал в США без тебя!! Сиди в России, чушка!!», - пишут они.

Других пользователей instagram заинтересовал вопрос, на какие деньги певец отправился в столь небюджетное путешествие. Ведь с самого начала отношений скандально-известных Прохора и Виталины, в сети ходит достаточно много слухов о том, что они создали весь хайп вокруг себя только ради того, чтобы заработать на этом. Многие считают, что никаких чувств между ними нет и никогда не было. Некоторые подписчики Шаляпина уже начали кидать певцу идеи того, как им в дальнейшем можно «разорвать свои отношения», чтобы незаметно покинуть всю эту историю и одновременно чтобы общественность не потеряла интерес к их персонам.

Но пока счастливая пара «строит свою любовь» и делится планами на общее будущее. Известно, что Прохор и Виталина уже познакомили друг друга со своими родителями, но на вопросы о возможной свадьбе пока предпочитают отшучиваться.

Об отношениях Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской высказалась скандальный блогер Лена Миро: «Самое страшное для курицы -- это быть в глазах общества той, у кого нет мущщины. Именно поэтому у Прохора «ПростигоспАди» Шаляпина (настоящий Шаляпин, уверена, делает сальто в гробу из-за того, что Прошка стырил его фамилию) всегда есть женщина. Женщина, которая Прохора, как женщина-то, и не интересует. Я, в принципе, сомневаюсь в том, что фальшивого Шаляпина, в качестве половых партнёров, привлекают женщины.»