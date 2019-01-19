Плевать на запреты: Бузова с подругами начали алкогольный угар в Куршевеле

Сегодня, 10:26

Первый день своего пребывания на курорте Ольга и её команда отметили разрушительно.

По уверению Бузовой, она 10 лет не была в Куршевеле, поэтому возвращение сюда было очень волнительным. Прибыв сюда с подругами, Бузова собралась отметить свой день рождения, до которого остался один день. Горнолыжный курорт славен буйным разгулом российских туристов, поражающих местных жителей своим неуёмным алкогольным угаром. Ольга со своими buzgirls решили поддержать реноме Куршевеля и начали «разминаться» дорогим шампанским «Дом Периньон». Телеведущая щедро делилась с поклонниками многочисленными фото из шале, окрестностей и, даже, показала внутреннее убранство ванной. Судя по голосам девушек, с каждым кадром сторис, им становилось всё веселее, видимо пузырьки игристого существенно подняли им настроение. Затем весёлая компания подбирала для себя лыжи и амуницию, а после отправилась в клуб, где от души пели и плясали.

На одном из снимков читатели заметили, что у шале находится дорожный знак «Стоянка запрещена». При этом, один из краёв окружности был заметно погнут. Неужели это проделки Бузовой и её buzgirls, удивились читатели. Вполне вероятно, что алкогольные возлияния и уверенность в собственной безнаказанности, позволили девушкам наплевать на запреты и немного похулиганить. Это немного всех озадачило, ведь день рождения Ольги наступит только завтра, но начало ему положено запоминающимся.