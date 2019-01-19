«Тебя даже Малахов не хочет»: Виктория Боня могла якобы отказаться от секса по собственному желанию

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На самом деле фигура Бони оставляет желать лучшего, согласно снимкам журналистов и мнению поклонников, а это значит, что мужчины после такого «фиаско» не пожелают иметь отношения с такой несовершенной фигурой и, возможно, попросту «отфотошопленной» в соцсетях.

Виктория Боня заявила, что вот уже три месяца не имеет сексуальной связи с мужчинами, так как бережет себя для следующего избранника. В своем интервью одному из блогеров она призналась, что сейчас в основном занимается спортом и «копит энергию», чтобы ее следующий мужчина почувствовал себя особенным.

Однако, у пользователей имеется несколько другая причина длительного воздержания Виктории. Некоторые из них считают, что именно неухоженность тела Бони, а именно целлюлит, который не так давно зафиксировали на камеру журналисты, является весомым аргументом в пользу того, что Виктория до сих пор одна. Провокационные снимки быстро разлетелись по интернету и «идеальность» телеведущей пошатнулась.

Сама же она заявила, что целлюлит ей попросту «пририсовали» в фоторедакторе, а она публиковала в соцсетях правдивые фото в купальнике. Правду выяснить в принципе так никому и не удалось, но фотографии журналистов выглядели очень натурально, свет падал равномерно и потому это наталкивало поклонников Бони на мысли, что это именно Виктория «фотошопит» свои фотографии для социальных сетей, чтобы выглядеть так же привлекательно перед фанатами.

«Тебя даже Малахов не хочет», - написал один из пользователей, аргументируя это тем, что ранее Виктория подозревалась в романе с телеведущим, в программе которого она «так любит материться».

Впрочем, сама Боня продолжает публиковать в соцсетях свои снимки и, возможно, и правда редактирует их каким-то образом, но любая девушка хочет выглядеть идеально и практически каждая практикует «фотошоп», другой вопрос в том, что незначительная коррекция и выставление света - это нормальная практика, а вот полная замена действительности – это уже обман.

Таким образом, Виктория Боня могла якобы отказаться от секса по собственному желанию, а на самом деле у нее его просто нет, так как мужчины могли «насмотревшись» фото журналистов попросту «не захотеть» телеведущую.