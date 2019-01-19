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По мнению общества, к данной барышне подходит поговорка «не всех дураков война убила».

Валерия Лукьянова продолжает шокировать подписчиков Instagram и общество в целом. Многие пользователи соцсети соглашаются с тем, что девушка постоянно публикует какие-то странные для них снимки и постит такие же странные монологи. Но Валерия собрала вокруг себя таких же единомышленников, поэтому негативных комментариев практически нет, но то малое количество подписчиков, которое несогласно с Лукьяновой в комментариях, шепчется о том, что девушке пора отправиться на лечение или хотя бы побеседовать с психотерапевтом. В одном из последних постов «одесская барби» захотела признания способностей общения с потусторонним миром. Многие люди просто не понимают - это метод привлечения внимания к себе, пиар или же реальное психическое заболевание. Девушка акцентировала внимание на том, что таких как она - редко признают в обществе, хотя они способны на многое, и только после смерти Лукьянову смогут начать ценить.

Общество очень негативно относится к такому «бреду» и явной промывке мозгов юных и подрастающих умов и желают, что бы такой «мусор» не видели их дети. Есть и те кто со смехом относится к данной барышне и просто «орёт» с «куклы» и воспринимают её высказывания просто, как баловство от безделья. Да, часть людей с этим согласны, ведь если бы девушка работала на заводе, допустим, у неё было бы меньше времени на «ерунду».