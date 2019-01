«Одесская Барби» захотела признания способностей общения с потусторонним миром

View this post on Instagram

К большому сожалению очень многих талантливейших людей и даже гениев ломал тот факт, когда люди их не принимали или не оценивали по достоинству. Они ждали одобрения и поддержки. Такие люди особенно чувствительны и ранимы. Потому что они видят намного больше других и все внимание направляют на свои проекты или изобретения, поэтому зачастую вся грязь этого мира остается только на периферии. И часто это ускользает от сознания. И люди рассчитывают на большее, не понимая, что каждый занят собой и своей бытовухой. Мало кого интересуют открытия! Особенно я прониклась историей Виктора Шаубергера, человека который сделал совершенно уникальные открытия, он всю жизнь посвятил исследованиям и своим необычным и успешным разработкам. В итоге он однажды поехал в США предлагать несколько новых проектов и так вышло что этим не заинтересовались. Он очень расстроился, упал духом, и умер через 5 дней после возвращения на родину. Это не единичная история... Я слышала много раз о подобном, как гении так нуждались в одобрении, спонсировании, признании! Но зачем??? для чего!!!??? Как жаль что они так болезненно реагировали на отказ и отсутствие должного признания. При изучении таких людей вдруг понимаешь как же они были зависимы от мнения толпы. Если бы не это, они бы всего и так добились. А они много, слишком много времени потратили на людей, которые по итогу ничем не помогли им . Даже взять Теслу, ему помогали до поры до времени, а потом все мы знаем что случилось. Так было бы намного лучше вообще "залечь на дно" и делать все по-тихому, и добиться шедевральных высот, как это сделал один очень умный Алхимик Фламель! Знаете что он сделал? Изобрел эликсир бессмертия и скрылся со своей женой) Молодец!! БРАВО! Тоже самое сделала бы и я) Людям НЕ ПОМОЧЬ, не нужны им ваши изобретения( продолжение 👇🏻👇🏻)