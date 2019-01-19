«Ободранный шоумен»: Малахов анонсировал «Прямой эфир» в протертых трениках

Сегодня, 09:14

Андрей Малахов не «запаривается» по поводу своего внешнего вида в анонсах «Прямого эфира». Видимо, невидимая корона стала немного надавливать на голову ведущему и теперь он считает, что преданный зритель любит его в любом виде: и в шлёпанцах, и во фраке.

Многие считают Малахова одним из самых стильных ведущих нашего времени, который очень трепетно относится к своему образу и достаточно щепетильно подбирает каждую деталь своего гардероба. Однако, судя по фотографиям и «историям» в instagram Андрея, так качественно он выглядит далеко не всегда.

Продолжение... «Тебя даже Малахов не хочет»: Виктория Боня могла якобы отказаться от секса по собственному желанию На самом деле фигура Бони оставляет желать лучшего, согласно снимкам журналистов и мнению поклонников, а это значит, что мужчины после такого «фиаско» не пожелают иметь отношения с такой... Несколько часов назад в «сторис» на своей странице instagram Андрей Малахов опубликовал анонс темы своего следующего «Прямого эфира». «Пьяный судья сбил спортсменку на пешеходном переходе и пытается уйти от ответственности», - интригующе говорит Андрей, но всё внимание его подписчиков в это время приковано не к его словам, а к его внешнему виду. На Андрее надеты серые треники с вытянутыми коленями, неявного цвета футболка и мятый пиджак, который, очевидно, должен был «сгладить» образ ведущего.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что популярный ведущий предпочитает выглядеть хорошо только на работе. Причем запись анонсов передач Малахов своей работой, очевидно, не считает. Его определенно перестало интересовать, как он выглядит вне светских мероприятий и эфиров своих передач: преданные фанаты должны любить его в любом виде. А пока хочется сказать: «Спасибо, что не голый, Андрей!».