«Тверк только начало!»: 5-летняя дочь Асмус и Харламова может страдать от недостатка внимания родителей

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Пока родители выясняют свои отношения, 5-летняя Настя Харламова предоставлена самой себе. По поведению маленького ребенка можно легко рассказать об отношениях его родителей, - считают пользователи сети.

Не так давно Кристина Асмус на своей странице instagram поделилась видео, где ее дочка, пятилетняя Настя, вместе со своей сверстницей танцуют на улице. Движения танца очень сильно напомнили популярный тверк, поэтому данное видео стало источником новых предположений об отношениях в семье Асмус и Харламова, а также породило новые слухи.

Видео собрало более семисот как позитивных комментариев, так и комментариев, где люди выразили сомнения уместности таких танцев, а также обвинили родителей девочки, Гарика Харламова и Кристину Асмус, в ненадлежащем воспитании девочки. «Это только начало! Что же может случится через несколько лет?!, - пишут под видео, - Родители слишком заняты своей работой и выяснением отношений - конечно им некогда уделять внимание своей дочери». 5-летняя дочь Асмус и Харламова может страдать от недостатка внимания родителей.

В сети уже давно ходят слухи о возможном романе Кристины «на стороне». По некоторым версиям, к девушке давно неравнодушен их друг семьи, Иван Ургант, да и она отвечает ему взаимностью. Более того, в сети ходит информация, что Ургант обратил внимание на Кристину еще до того, как она вышла замуж за Гарика. Однако тогда Харламов оказался быстрее, и вскоре Кристина родила ему дочь.

Сейчас же, инстаграм Гарика заваливают комментариями с «советами» о том, чтобы он обратил свое внимание на отношения своей жены и своего лучшего друга: «Ургант давно ухлёстывает за твоей Кристиной пока ты на гастролях!».

Харламов в свою очередь предпочитает не отвечать на подобные сообщения, однако, как отмечают поклонники, он уже долгое время не выглядит счастливым, а все чаще мрачен и молчалив. Вероятно, он не хочет разрывать отношения с Кристиной и старается спасти отношения в семье. А пока, как показывает instagram, страдает их дочка, оставленная без внимания родителей.