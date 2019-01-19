«Рок едва не умер»: Диана Арбенина может завершить карьеру из-за болезни

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Приступ певицы длился около 16 часов - у французских медиков не получалось нормализовать ее состояние. Будущие концерты Дианы Арбениной под угрозой отмены.

Рок-дива российской эстрады, Диана Арбенина, была экстренно госпитализирована в минувшую среду, около 9 часов вечера. В это время она находилась на одном из горнолыжных курортов Франции, где ежегодно отдыхает со своими детьми.

Изначально была информация о том, что на склоне Арбенина получила травму, однако, позже представитель певицы сообщил, что у нее случился сердечный приступ.

На протяжении 16 часов в госпитале пытались нормализовать ее состояние, и лишь к обеду следующего дня Диане Сергеевне стало лучше. В настоящее время жизни певицы ничего не угрожает, но она все еще находится под наблюдением врачей и проходит необходимые обследования.

В своей сети instagram Диана Арбенина не выходила на связь со своими подписчиками уже несколько дней, однако, они оставляют слова своей поддержки под ее крайним постом. «Диана, поправляйтесь скорее! Болеть - это совсем не ваше. Вы нужны российской музыке - берегите себя!» - пишут подписчики.

Многие советуют Арбениной отменить свои ближайшие концерты, пока она не нормализует свое здоровье: «Вы работаете и живете на износ, Вам необходимо восстановиться! Хотя бы немного». Однако, пресс-служба «Ночных снайперов» в настоящее время сообщает, что все концерты группы состоятся: Диана Сергеевна планирует вернуться в строй в ближайшее время.