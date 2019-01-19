«Ну прям по Волочковски»: Дмитрий Нагиев снялся в трусах и показал размер «достоинства»

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Белоснежное нижнее белье просветило гениталии Нагиева. Не зря его все считали ловеласом, ведь у него «в штанишках» все в порядке. Нагиев выставил, а через несколько минут удалил фотографии, где он разгуливает в одних трусах и, очевидно, получает от этого максимум удовольствия.

Получив гору хэйта от своих подписчиков, актер поспешил удалить фотографии, однако «самые строптивые и бессовестные» успели их сохранить и разслать по всему интернету. Единственный комментарий самого артиста, который получили фанаты: «Снимал штаны до того, как это стало мейнстримом».

Поступок Дмитрия попытались объяснить самыми разными версиями: старческий маразм, «который наконец добрался до яичка» и неадекватное состояние, в котором артист находился, когда делал и выкладывал снимки, однако осознав, что он сделал, поспешил расправится с лишним компроматом. Ибо это может весьма негативно отразится на его телевизионной карьере. Как известно: «Нагиев уже везде, на всех канал и во всех передачах», а подобные инциденты могут отобрать у актера пару лишних контрактов. Как пример, фотографии обнаженной Наташи королевы, попавшие в сеть в 2018 году, из-за которых у нее пытались отобрать звание «Народной артистки».

Самое популярное объяснение заключалось в том, что Нагиев таким образом поддержал приму-балерину Анастасию Волочков, на которую ополчились тысячи людей за ее фото в стиле «ню», о сделал он это не самым лучшим способом, поставив на место обнаженного торса спортсменки свой пах.