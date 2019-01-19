«Просто актриса»: Марина Зудина может переживать горькую утрату Табакова из-за отсутствия новых ролей

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Боль не прошла быстро у знаменитости, а близость с мужем, видимо, обернулась пустотой, которую не могут заполнить даже общие дети.

После смерти любимого мужа Олега Павловича Табакова актриса Марина Зудина перестала появляться не только на светских мероприятиях, но и на сцене любимого театра. Зудина перестала не только быть узнаваемой, но и может переживать горькую утрату Табакова. Из-за отсутствия новых ролей, активности на работе и общих интересов с Олегом Павловичем, Марина могла попасть в кризисную ситуацию, которую психологи понимают и называют, как болью от утраты, с которой человек пытается справиться, но не может из-за определенных обстоятельств.

Также болезненным для Зудиной стал поход в кабинет мужа, где она ранее бывала часто и с удовольствием. Теперь же актриса просто сторонится этого места, где есть много воспоминаний связанных с ее умершим мужем.

«Я редко захожу на третий этаж театра, где был кабинет мужа. Но дежурные мне всегда улыбаются, потому что любили Олега Павловича. Так же и с администраторами. Мне очень приятно, что их отношение ко мне стало даже более нежным, хотя теперь я для них просто актриса Марина Зудина», - подытожила вдова Табакова.

Марина Зудина может переживать горькую утрату Табакова из-за отсутствия новых ролей, если бы она была вовлечена в процесс работы и любимого хобби, то возможно быстрее бы вошла в жизнь без Табакова, которая со временем наверное сможет стать обычной, но все же будет напоминать о тяжелой утрате.